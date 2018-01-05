Спорт На пост главного тренера ПСЖ рассматривает Жозе Моуринью и Антонио Конте

2018-01-05 15:46 445

Французский ПСЖ намерен летом пригласить нового тренера на место Унаи Эмери. Как сообщает FottballItalia, у парижан в планах два кандидата: Антонио Конте из "Челси" и Жозе Моуринью из МЮ.

Учитывая, что португалец близок к подписанию нового контракта с "Юнайтед", вероятно, ПСЖ сосредоточится на итальянце.

Конкуренцию ПСЖ в "охоте" на Конте может составить знаменитая мюнхенская "Бавария", которая активно ищет замену временно вернувшемуся Хайнкессу.

СПРАВКА:

Антонио Конте - итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер лондонского «Челси»

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