Политика Суд Кипра заморозил 820 млн долларов и элитную квартиру Ахметова в Лондоне

2018-01-05 12:14 895

Еще один крупнейший украинский олигарх пострадал от заморозки активов. Окружной суд Никосии на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Рината Ахметова из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома".

Как сообщает Financial Times, решение суда в отношении Ахметова и девяти других лиц, было принято в последних числах декабря.

FT получило копию решения от заявителя - Raga Establishment. Данная компания принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко.

Raga заявляет, что "Укртелеком" был продан господину Ахметову за 860 млн долл. в 2013 году, в то время когда Ахметов заплатил только 100 млн долл.

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В соответствии с распоряжение суда о замораживании, господин Ахметов и другие респонденты могут свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока активы будут сохраняться на уровне как минимум 820,5 млн долл. (то есть сумма, необходимая Raga в судебном разбирательстве), а Raga будут оповещать заранее о некоторые крупные транзакции.

Активы, потенциально пострадавшие от замораживания, включают в себя лондонскую квартиру в престижном One Hyde Park.

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Ахметов имеет право подать апелляцию на решение о замораживании активов до 8 января.

Напомним, в начале 2011 года Фонд госимущества продал "Укртелеком" за 10,575 млрд грн ООО "ЕСУ" - украинской "дочке" австрийской EPIC, которая в свою очередь принадлежала пяти физическим лицам - жителям Австрии. За два года, 3 июня 2013 года группа СКМ Рината Ахметова купила компанию, которая владеет акциями "Укртелекома".

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