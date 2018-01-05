Политика Чиновники выделили на свои нужды в два раза больше денег, чем в прошлом году

2018-01-05 14:16 658

В госбюджете Украины на 2018 год предусмотрено выделение 1,76 млрд гривен секретариату Кабмина Гройсмана, что на 49,8% больше чем в 2017 году. Еще 1,63 млрд гривен потратят на поддержку комплексной реформы государственного управления.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на текст закона о госбюджете, данные средства предусмотрены хозяйственно-финансовому департаменту секретариата. При этом в 2017 году на эти цели выделялось 1,176 млрд грн

На 2018 год непосредственно на секретариат предусмотрено 997,75 млрд грн, из них 80,8 млн грн – на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности правительства, 4,36 млн гривен – на финансовую поддержку газеты Урядовый курьер.

Еще 50,75 млн гривен предусмотрено на информационно-аналитическое и организационное обеспечение оперативного реагирования органов исполнительной власти; по 50 млн гривен – на обеспечение функционирования Фонда развития инноваций и на создание и функционирование офиса по привлечению и поддержке инвестиций; 15 млн гривен – на поддержку развития лидерства в Украине.

В рамках финансирования секретариата предусмотрены средства на Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины – 151,54 млн грн; на Государственную аудиторскую службу Украины – 612,96 млн грн.

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