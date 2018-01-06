Украина Полиция рассказала о последнем дне Ноздровской

2018-01-06 12:00 1052

Водолазы нашли комплекты ножей на дне реки, где погибла правозащитница.

Правоохранителям удалось частично восстановить ход событий вечера, когда была убита правозащитница и адвокат Ирина Ноздровская. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на первого замглавы Нацполиции- начальник криминальной полиции Вячеслава Аброськина.

По его словам, эксперты полностью воссоздали путь движения Ноздровской перед убийством от места ее работы в Киеве и до места обнаружения тела.

"Она вышла на метро Героев Днепра, села, скорее всего, в маршрутное такси и доехала практически до своего дома. Используя наши технические возможности, мы отследили ее передвижение. Установили время, которое это заняло. И теперь понимаем, когда примерно наступила смерть… Могу сказать, что вечером 29 декабря. Окончательное и точное время – только после проведения комплексной экспертизы", – сообщил Аброськин.

Он добавил, что что около 17-ти часов Ирина Ноздровская разговаривала с матерью, а через пару минут было зафиксировано еще одно соединение – тогда она сказала, что не может сейчас говорить.

"Это был ее последний разговор с родными. Мы зафиксировали работу мобильного телефона Ноздровской почти до 19 часов 29 декабря. То есть он был включен", – отметил Аброськин.

В полиции полагают, что Ирина доехала от метро домой, где ее могли поджидать, либо же она ехала вместе с убийцей.

Аброськин подтвердил, что тело женщины нашли в реке, ей нанесли более десяти ножевых ранений. Ирина была раздета, на ней был только бюстгальтер.

"Почему раздета? Можно предположить, что преступник избавился от возможных следов, чтобы мы не "добыли" ДНК убийцы. Также возможно, что он хотел вступить с Ириной в половую связь. Одежду Ноздровской мы еще не обнаружили", – сказал он.

"На месте работали водолазы, на дне реки нашли различные комплекты ножей – они были упакованы. Каким образом они там оказались – вопрос. Нашли отдельно еще один нож, но по размеру лезвия ни один из этих ножей не подходит. Они не являются орудием преступления. Но работа продолжается и осмотр территории возле места преступления тоже. В воде мы нашли один мобильный телефон Ирины. Нашли чехол от ее второго телефона – там же, под водой (пока нет самого аппарата). Нашли одежду, но не Ирины – она в тот день была в дубленке", – сообщил первый замглавы Нацполиции.

По его словам, утверждать, что убийство произошло именно возле реки – пока рано.

"Возможно, туда уже привезли мертвую женщину и сбросили тело в воду. 29 декабря, когда погибла Ирина, в реке был большой поток воды и, похоже, что тело отнесло до места обнаружения", – добавил Аброськин.

Как сообщал Корреспондент.net, 1 января под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Незадолго до исчезновения Ноздровская добилась того, чтобы виновник этого ДТП не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщали, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

Ход расследования по факту убийства адвоката Ирины Ноздровской взят на особый контроль прокуратурой Киевской области.