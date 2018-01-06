Мир Количество жертв сильных морозов в США увеличилось

2018-01-06 12:30 956

 

В результате сильных морозов в Соединенных Штатах Америки погиб как минимум 21 человек. Об этом сообщили полиция и спасательные службы, передает CBS News.

Погодные условия ухудшились два дня назад, сначала в районе Мексиканского залива, позже непогода распространилась на Флориду. Из-за циклона выпало большое количество снега, зафиксированы наводнения и ураганный ветер. Также из-за сильных порывов ветра со стороны океана температура воздуха иногда ощущается как 20, периодически - 40 градусов мороза.

Отмечается, что больше всего от погодных условий пострадали штаты Массачусетс, Пенсильвания, Флорида, Южная Каролина, Джорджия и Нью-Йорк.

Кроме того, в пятницу, 5 января, в Соединенных Штатах Америки отменили, по меньшей мере, тысячу авиарейсов. Школы и детские сады временно закрыли. Синоптики рассказали, что ветер и низкая температура сохранятся и в субботу, 6 января.

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