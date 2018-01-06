Политика У Лукашенко приняли громкое решение по консульству Беларуси в Одессе

2018-01-06 11:00 1175

 

Беларусь приняла решение закрыть свое консульство в Одессе до 23 февраля текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Республики Беларусь.

"В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 июля 1996 № 247 "Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь" Совет Министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 г. Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Одессе (Украина)", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что указанное решение содержится в постановлении Правительства Беларуси от 4 января под № 1.

"Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 марта 2011 г. № 288 "Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г.Одессе (Украина)" признано утратившим силу", - добавили в белорусском ведомстве.

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