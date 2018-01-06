Украина В Кабмине рассказали о новом повышении пенсий для украинцев

2018-01-06 13:00 1051

 

Об этом сообщает "Урядовий портал".

В Минсоцполитики отмечают, что подобный механизм позволит повышать размер выплат украинцам выше уровня инфляции.

"Повышение будет происходить по единому подходу и составит 50 процентов от роста средней зарплаты, плюс 50 процентов от увеличения уровня инфляции. Это позволит увеличивать размер пенсий полностью перекрывая уровень инфляции, и даже больше", – заявил Шамбир.

По предварительным расчетам, в 2019 году такое повышение составит около 20 процентов к размеру пенсий.

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