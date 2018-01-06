Украина видео Сверху вниз: как в Украине будут рассчитывать стоимость медицинских услуг

2018-01-06 14:00 778

 

Стандартизация подходов к учету затрат в медицинских учреждениях будет проходить по принципу "сверху вниз".

Как сообщается на сайте Страна.ua, стало известно, как будет работать принятая Кабмином методика расчета стоимости медицинского обслуживания.

Указанный метод предусматривает проведение экономических расчетов, результатом которых является распределение всех расходов учреждения здравоохранения - от административных и вспомогательных подразделений в основных клинических отделениях.

Конечная средняя стоимость единицы медицинской услуги рассчитывается на основе критериев распределения расходов. Перечень и порядок их применения определяются МОЗ.

В частности, составляющими медицинской услуги являются выписанный пациент, койко-день в стационарном отделении больницы, амбулаторное посещение и тому подобное.

 
 

В стоимость медицинской услуги будет входить заработная плата медицинского персонала, расходы на лекарственные средства, коммунальные услуги, амортизация оборудования и тому подобное.

Методика является обязательной для применения учреждениями здравоохранения для учета и анализа фактических затрат. Кроме того, Министерство здравоохранения должно разработать предложения по единым тарифам в рамках программы медицинских гарантий.

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