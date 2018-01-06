Украина Синоптики сообщили, какой будет погода на Сочельник и Рождество в Украине

2018-01-07 00:01 865

 

В Киеве 7 января будет облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, а ночью и утром передают туман. В целом будет аномально тепло и влажно для второго месяца зимы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер обещают юго-западный, до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.

На западе Украины будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+9 градусов, в Ивано-Франковской области до +12 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +2...+4 градуса, днем +6...+8 градусов.

На севере Украины облачно, местами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градусов, днем +3...+9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градусов, днем +3...+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +5...+11 градусов.

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