Украина Пенсии военным в Украине осовременят "задним числом"

2018-01-07 14:30 3561

 

Осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда соответствующий закон будет принят парламентом. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба Кабинета министров.

Он напомнил, что законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих уже разработан и направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде Украины.

"В законе четко зафиксировано: если Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года", – заявил Розенко.

Он подчеркнул, что у Кабмина есть все возможности, чтобы сделать такой перерасчет "задним числом".

"Для этого нам, безусловно, нужен закон, который должна принять Верховная Рада Украины", – подчеркнул Розенко.

Как уже ранее пояснял министр социальной политики Украины Андрей Рева, законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим может быть рассмотрен после решения СНБО. По словам Ревы, любая ошибка в этом вопросе может иметь фатальные последствия.

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