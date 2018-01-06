Мир Из-за снега на лыжных курортах в Альпах застряли тысячи туристов

2018-01-07 10:30 1030

Тысячи туристов оказались отрезанными от мира на лыжных курортах Червиния в Италии и Адельбоден в Швейцарии из-за сильных снегопадов. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, Червиния наполовину похоронена под двухметровым слоем снега. Там в снежной ловушке оказались примерно 10 000 туристов.

Похожая ситуация наблюдается в швейцарском Адельбодене, где на борьбу со снегом бросили военных.

На многих лыжных курортах опасность снежных лавин оценивается в четыре балла из пяти.

Двое немецких лыжников погибли в пятницу в результате схождения лавины в австрийских Альпах.