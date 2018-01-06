Украина Резонансное дело о гибели сестры Ноздровской: нардеп указал на серьезные проколы прокуратуры

2018-01-07 11:00 1115

Виновник смертельного ДТП, жертвой которого стала сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, Дмитрий Россошанский может вскоре выйти на свободу из-за ошибок в работе прокуроров.

Об этом в блоге на "Украинской правде" пишет народный депутат Мустафа Найем.

По его словам, Россошанский может выйти по амнистии, так как прокуроры не внесли в обвинительный акт важные обстоятельства, при которых было совершено ДТП.

"Дело в том, что прокуроры увидели в действиях Дмитрия нарушение правил дорожного движения в очень ограниченном объеме. Они не заметили его нетрезвое состояние и не учли, что сразу после наезда Дмитрий вместо оказания помощи потерпевшей занялся решением своей проблемы. Если бы он оказал ей помощь, Светлана могла выжить", - пишет Найем.

Он считает, что к следующему заседанию должны быть внесены изменения в обвинительный акт. Так, объем обвинения Россошанского должен быть дополнен п. 2.9 ст. 338.

"Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или находясь под воздействием наркотических или токсичных веществ". Что интересно, во время суда прокуроры устно (!) озвучили, что Россошанский находился в состоянии наркотического опьянения, но письменно в обвинительный акт этого не внесено", - отмечает нардеп.

Также он считает, что в порядке ст. 339 подсудимому должны выдвинуть дополнительное обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины, "а именно заведомое лишние помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни положение, что повлекло смерть потерпевшей".