Украина Объединение во Христе: священник объяснил различие Рождества 7 января и 25 декабря

2018-01-07 15:00 1245

 

Украинцы должны наполнять рождественскими смыслами и 25 декабря и 7 января

Об этом рассказал священнослужитель, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

«Очень хорошо, что в Украине не противопоставляют 25 декабря и 7 января. Мы имеем два рождественских дня и должны наполнять их рождественскими смыслами», — отметил священник.

Коваленко рассказывает, что 25 декабря отличный повод посетить другие страны и ознакомиться с традициями празднования Рождества.

«Если говорить о 25 декабря, то, например, мы в Открытом Православном Университете восприняли этот день как Open Christmas, день, когда мы открываем мировое Рождество, когда мы открываем традиции других народов», — акцентирует священник.

Коваленко уточняет, что 9 из 14 православных церквей празднуют Рождество 25 декабря.

«И поэтому даже когда нас разъединяют календари, даже когда нас разъединяют традиции, даже когда мы разобщены в датах, мы должны быть объединены во Христе. Потому и 25 декабря, и 7 января – Рождество Христово, это праздник, когда мы можем говорить о нашей вере и можем делать добрые дела», — подытожил он.

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