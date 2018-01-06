Политика Порошенко призвал не "давить" на НАБУ и напомнил о Саакашвили

2018-01-07 12:30 1022

 

Президент Петр Порошенко заявил о необходимости своего более активного участия в защите антикоррупционной инфраструктуры страны и недопустимости любого давления на Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом говорится в колонке Порошенко для спецвыпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", опубликованной в субботу, пишет "Интерфакс-Украина".

"События конца 2017 года года показали, что антикоррупционная инфраструктура требует более активной защиты со стороны президента. Особенно подчеркиваю необходимость гарантии независимости НАБУ. Считаю неприемлемой любую форму давления на этот орган. Как со стороны политического истеблишмента, так и со стороны группы поддержки этого органа, которая агрессивно навязывает ему списки "клиентов" с политически окрашенными "приговорами", - заявил президент.

Порошенко отметил, что в 2018 году должен быть дан старт созданию Антикоррупционного суда.

"Деньги в бюджет-2018 на этот институт уже заложили, но должны пройти все этапы принятия закона и формирование состава судей", - отметил он.

Также президент отметил, что нынешние темпы развития экономики недостаточны для стабильности и улучшения уровня жизни.

"Хорошая новость - что сломана многолетняя тенденция падения (экономики), обусловленная войной, потерей значительной части индустриального потенциала, экономической агрессией со стороны РФ. Но ... такие темпы - категорически неудовлетворительные для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни. Поэтому и ищем нестандартные, нетривиальные и либеральные решения для улучшения инвестклимата, ускорения экономического роста, создания новых рабочих мест", - заявил он.

При этом Порошенко выразил надежду, что его предложение - вместо налога на прибыль предприятий ввести налог на выведенный капитал - будет введено с 1 января 2019 года.

"А пока внедрим рассрочку на уплату НДС на импортное оборудование для расширения и модернизации производства", - добавил президент.

Главными ориентирами для Украины на 2018 Порошенко обозначил "мир и развитие".

"Украина нуждается не во внутренней борьбе всех против всех, а в консолидации усилий власти, гражданского общества, международных партнеров", - заявил Порошенко и добавил, что "оппоненты власти уже вступили в активную фазу предвыборной кампании, а некоторые даже не гнушаются брать деньги у Москвы" .

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