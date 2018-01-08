Экономика Украина обошла Китай и захватила европейский рынок лыж и сноубордов

2018-01-08 15:14 845

По итогам года Украина стала лидером европейского импорта лыж, поставив в страны Евросоюза половину всех закупленных лыж.

По данным Евростата, страны Евросоюза в прошлом году импортировали более 1,5 млн штук лыж и сноубордов, а 731,4 тысяч единиц были поставлены из Украины.

Согласно обнародованной статистике, украинские лыжи по объему импорта обогнали Китай, который поставил в европейские страны на 300 тыс. единиц лыж меньше (420,6 тыс. штук, - ред.).

Наибольшей популярностью у европейцев пользуются горные лыжи, однако их импорт составляет лишь 2% от общего объема закупаемого спортивного инвентаря у стран, не входящих в Евросоюз.

Среди европейских стран суммарный экспорт лыж в 2017 году составил 7,3 млн пар, а больше всего лыж в другие европейские страны поставила Австрия (2,5 млн единиц).