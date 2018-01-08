Мир Москва опровергла, что собирается выходить из ВТО

2018-01-08 16:00 647

 

В Министерстве экономики России утверждают, что в настоящий момент не рассматривают выход страны из Всемирной торговой организации из-за миллиардного иска Евросоюза, хотя ранее российские СМИ написали об этом.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение цитирует ТАСС.

"С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается", - говориться в заявлении.

Кроме того, в России объявили о намерении инициировать третейское разбирательство.

"На заседании ОРС 3 января 2017 года представители Российской Федерации выразили свое категорическое несогласие с позицией ЕС, и в соответствии с правилами ВТО данный запрос теперь будет рассматриваться арбитражем", - говорится в сообщении.

Как известно, Всемирная торговая организация приняла на рассмотрение запрос ЕС на арбитраж с Россией. ЕС требует признать незаконным запрет на экспорт свинины, введенный еще в начале 2014 года. Этот запрет, принятый еще до обострения отношений РФ с миром, объяснялся необходимостью защиты от эпидемии африканской чумы свиней.

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