Мотузяник рассказал о состоянии украинского военного, раненого за прошедшие сутки

Украинского военного, получившего ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает "Украинский кризисный медиа-центр".
Представитель Минобороны рассказал, что украинский военный получил ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройства неподалеку Лопаскино.
"Раненого в тяжелом состоянии доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему сейчас оказывают необходимую помощь", - отметил Мотузяник.