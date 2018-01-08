Украина Мотузяник рассказал о состоянии украинского военного, раненого за прошедшие сутки

2018-01-08 16:30 635

 

Украинского военного, получившего ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает "Украинский кризисный медиа-центр".

Представитель Минобороны рассказал, что украинский военный получил ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройства неподалеку Лопаскино.

"Раненого в тяжелом состоянии доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему сейчас оказывают необходимую помощь", - отметил Мотузяник.

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