Украина Авто на "евробляхах" в Украине: власть предложила водителям сделку

2018-01-08 17:30 605

Нардеп Нина Южанина, председатель комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики заявила, что сейчас идет поиск компромисса с владельцами авто на "евробляхах".

Речь идет о предложении водителям оплатить 25-30% от установленной ставки акцизного налога, передает "Новое время".

"Точно в коем случае нельзя делать такую акцию по амнистии, то есть позволить растаможить автомобиль за бесценок. Поэтому я думаю, что будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они (владельцы "евроблях", - ред.) заплатят 25-30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом той шкалы, которая у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля", - заявила Южанина.

Она подчеркнула, что нельзя просто снять все налоги и пошлины на "евробляхи".

"Все пошлины и налоги в Украине имели и имеют экономическое обоснование. Делать просто так ничего вообще нельзя в экономике. На все нужно иметь расчеты. Мы должны понять и получить от Министерства экономики выводы относительно того, какое экономическое будущее в нашей автомобилестроительной отрасли. Также мы должны получить от Ассоциации городов, от других министерств, связанных с расчетами, данные о пропускной способности наших дорог. То есть реальное количество автомобилей, тот объем, который смогут выдержать наши дороги", - сказала она.