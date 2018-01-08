Спорт В Англии разразился громкий скандал из-за боя Кличко - Джошуа

2018-01-08 16:15 791

В Англии возникли серьезные разбирательства из-за лучшего боя 2017 года между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. Инициатором довольно громкого скандала стал британский телегигант Sky Sports.

Канал угрожает судебными разбирательствами простому любителю бокса Крейгу Фостеру из городка Скарборо. Болельщик стал жертвой ошибки одного из своих товарищей. Парень заплатил 20 фунтов за подписку на Sky Sports и зашел на платформу со своего планшета, чтобы посмотреть бой. К нему пришла компания друзей, один из которых начал трансляцию в Facebook Live — картинка передала экран планшета с логотипом Sky во время трансляции поединка, передает SportArena со ссылкой WorldBoxingNews.

Отмечается, что к концу боя за онлайном в Facebook наблюдало уже более четырех тысяч человек, что стало поводом для Sky Sports обвинить Фостера в незаконном распространении контента.

По данным источника, сейчас компания готова пойти на уступки и закрыть вопрос за сумму порядка 5 тысяч фунтов. Фостер, в свою очередь, уже извинился и подчеркнул, что не хотел устраивать незаконную трансляцию, а просто пил пиво с друзьями. Если Крейг откажется платить, а дело пойдет в суд, то сумма увеличится до 85 тысяч фунтов.