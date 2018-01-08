Украина Когда ударят морозы: появился неожиданный прогноз погоды в Украине

2018-01-08 22:00 3571

В Украину пришло незначительное похолодание. Однако настоящие морозы ударят только после 13-14 января.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

"9 января в Украине ночью ожидается -2-6 градусов, днем ​​еще немного с "плюсами", 1-4 градуса выше нуля, на востоке и в Сумской и Черниговской областях - 0-3 градуса мороза. Про осадки на неделю, как минимум, забываем", - заявила она.

По ее словам, сухую погоду с оптимистичным солнцем организует антициклон Адам (на карте). Только ближайшей ночью еще задержатся осадки на Западе и Юге.

В Киеве ближайшей ночью ожидается -3-4 градуса, в окрестностях до -5 градусов, завтра днем ​​до +1 градуса. Сухо, ясно", - пишет Диденко.

Такая погода продлится всю неделю, а на Маланки, Василия, 13-14 января, морозы усилятся.