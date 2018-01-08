Политика В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО

2018-01-08 19:30 1447

Утром 8 января американский эсминец USS Carney (DDG 64) зашел в Одесский порт. Об этом сообщил пресс-центр командования военно-морских сил США в Европе в Twitter.

По сообщению пресс-службы командования ВМС США в Европе, цель визита Carney DDG64 — проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

Сообщается также, что корабль пробудет в Одессе до 11 января. Предусмотрен ряд совместных с украинской стороной встреч и мероприятий.

Последний раз этот корабль посещал Черное море и, в частности, Одессу в июле прошлого года, вместе с ракетным крейсером ВМС США Hue City CG 66 для участия в американо-украинских военных учениях «Си Бриз» (Sea Breeze 2017). Тогда на борт поднимался президент Украины Петр Порошенко — глава государства встречался с командиром и экипажем эсминца.

Справка: USS Carney (DDG-64) назван в честь адмирала Роберта Карни (1895−1990), командующего военно-морскими операциями ВМС США в бытность президентства Дуайта Эйзенхауэра. Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой ПРО «Иджис». Помимо противоракет «Стандарт-2» на борту также находятся 56 крылатых ракет «Томагавк».