Политика Стало известно, почему Украина не получит упрощенный визовый режим с Британией

2018-01-08 20:30 1342

 

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф объяснила, почему ее страна не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время. Об этом Джудит Гоф заявила в интервью «Новому Времени».

По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства — тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», — заявила Джудит Гоф.

Речь идет о том, что сразу же после первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве, которое произошло 1 июня, нардеп от Народного фронта и член коллегии МВД Антон Геращенко заявлял, что напавший на них киллер получил украинские документы в феврале 2016 года.

«Буквально в течении пяти дней он оформил себе и паспорт гражданина Украины, и заграничный паспорт, и справку об индентификационном коде», — утверждал Геращенко.

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