Украина Как в Украине менялся уровень бедности населения за последние 20 лет

2018-01-08 21:00 1489



Данные Киевского международного института социологии свидетельствуют о том, что в 2017 году уровень бедности украинского населения снизился до 12%.

В течении января-декабря прошлого года было зафиксировано снижение уровня бедности среди украинского населения до 12 процентов. Эксперты констатируют, что самыми бедными украинцы были в период 1997-1998 года.

Двадцать лет назад бедными и нуждающимися называли себе 52% жителей Украины, которые принимали участие в социологическом исследовании. Однако потом, в течение следующих лет ситуация сильно менялась. Так, уже в 2008 году уровень бедности украинского населения снизился до 11%.

Исследование также показало, что в 2013 году, накануне Революции достоинства и начала военного конфликта на востоке страны, показатель бедности вдруг подскочил до 17%. Однако уже в конце 2017 года эксперты констатировали снижение показателя бедности населения до отметки в 12%.

Стоит отметить, что ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что за последние четыре года прослойка бедных граждан в стране снизилась до 39%.