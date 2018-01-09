Украина Печальные итоги: назван продукт, который подорожал на 73%

2018-01-09 16:30 814

За 2017 год абсолютным лидером подорожания стал овощ, цена на который за последние 10 дней декабря подскочил на 73%

Об этом рассказал глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, цены на овощи из борщового набора, кроме лука, за последние 10 дней декабря подорожали от 4 до 8%, а мясо – на 36%.

Так, индекс овощной корзины вырос на 37%. Лидером роста стоимости весь год было мясо, но в последние дни декабря овощи побили рекорд мяса.

«Абсолютным рекордсменом среди продуктов стала свекла, которая за прошлый год подорожала на 73% (на 2,8 грн). Лидер из мясной корзины – сало, которое стало дороже за год на 67%», – констатировал Дорошенко.

Также эксперт отметил, что за 2017-й также подорожали: морковь – на 60% (на 2,5 грн.), капуста – на 18% (на 70 коп.), картофель – на 17% (на 90 коп.) и лук – на 23% (на 1 грн).

«В начале января килограмм свеклы и моркови можно купить в среднем за 6,5 грн, лука – за 5,4 грн, капусты – 4,5 грн, картофеля – 6,1 грн. Если оценить стоимость овощной корзины, то по состоянию на 1 января 2018 года ее стоимость составляла 29 грн, тогда как год назад ее стоимость была 21,1 грн», – отмечает Дорошенко.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что подорожание овощей долго откладывалось из-за низкой покупательной способности, поэтому чем дольше был период стабильных цен осенью, тем стремительнее будет подорожание зимой и весной.

Напомним, как ранее писала Politeka, цены в Украине в текущем году на хлебобулочные изделия будут расти постоянно. Так, по словам директора ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, только за 2017 год социальные сорта хлеба подорожали на 22%, то есть на 2,4 гривни.