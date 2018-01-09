Политика Россия мстит за введение биометрического контроля – погранслужба

2018-01-09 17:00 935

Российская Федерация отвечает провокационными действиями на внедрение биометрического контроля Украиной.

Об этом заявил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк, сообщает пресс-служба МВД.

"Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля", - сказал он.

Серватюк добавил, что только в течение суток 9 января российская сторона отказалась пропускать 18 украинских транспортных средств, "без составления соответствующих документов и объяснения причины".

Он отметил, что ГПСУ ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Серватюк отметил, что с начала года биометрический контроль прошли 29 тысяч иностранцев, из них 24 тысячи россияне.

Он также отметил, что только за 3 прошедших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

Как сообщалось, 21 декабря в столичном аэропорту "Киев" пограничники презентовали систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.

С 1 января 2018 года Госпогранслужба Украины ввела фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе Российской Федерации.