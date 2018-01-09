Украина В Украине резко подняли тарифы на электроэнергию

2018-01-09 18:00 770

В Украине с января 2018 года тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей выросли на 8-11% в зависимости от региона и поставщика.

Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Наибольший рост цен на электроэнергию произошел в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях. В этих регионах тарифы выросли более чем на 10%.

Меньше всего повышение тарифов затронуло Сумскую, Луганскую, Ривненскую и Житомирскую области.

Напомним, НКРЭКУ повысила прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию в Украине в 2018 году почти на 16%.