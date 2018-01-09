Политика Окно в Европу: стало известно, когда ЕС планирует следующую волну расширения

2018-01-09 19:00 463

 

Европейский союз планирует утвердить 2025 год как крайний срок для новой волны расширения. В первую очередь речь идет о присоединении к ЕС балканских стран, но для этого они еще должны решить ряд вопросов. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на текст документа, который должен быть утвержденный Еврокомиссией 14 февраля.

Согласно тексту документа, «Черногория и Сербия должны быть готовы к членству до 2025 года». В свою очередь Албания, Босния, Македония и Косово "также должны быть хорошо развиты на своем европейском пути к этому времени".

Как отмечает издание, сейчас Сербия и Черногория уже начали переговоры по вступлению в ЕС. Албания и Македония надеются сделать это в текущем году. Препятствием для присоединения балканских стран к ЕС могут стать территориальные и исторические споры между странами-соседями.

"ЕС не может и не будет импортировать двусторонние споры, поэтому все заинтересованные партнеры западных балканских стран должны урегулировать такие споры в срочном порядке", - говорится в документе.

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