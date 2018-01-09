Украина В Раде рассказали, как будут бороться с "евробляхами" в Украине

2018-01-09 20:30 1693

Южанина привела в качестве положительного примера опыт Беларуси и Молдовы

В Украине должен функционировать и транзит, и временный ввоз автомобилей, однако правила ввоза должны измениться для решения проблемы с "евробляхами", контроль за которыми сейчас по факту отсутствует. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в интервью изданию "Новое время".

"Мы должны придерживаться абсолютно всех европейских и международных обязательств, которые взяли на себя. У нас точно должен быть и транзит, и временный ввоз", – заявила Южанина.

Депутат отметила, что временный ввоз будет вводиться с ограничением для лиц, которые могут пользоваться такими автомобилями.

"То есть таможенный режим временного ввоза предоставляется нерезиденту, который въезжает на территорию Украины сроком более одного года. То есть передача в управление автомобиля гражданину Украины – априори невозможна", – сказала нардеп.

Южанина подчеркнула, что такие же ограничительные меры действуют сейчас в Молдове и в Беларуси.

"Полиция имеет право останавливать такой автомобиль и право транспортировать автомобиль до границы Украины", – подчеркнула Южанина.

Напомним, как ранее заявила Южанина, законопроект по решению проблемы с автомобилями на европейской регистрации уже разработан. По ее словам, одной из причин нежелания растаможивать автомобили в Украине является завышенная ввозная пошлина и НДС.