Украина Эксперты: "Джавелины особой роли на Донбассе не сыграют"

2018-01-09 19:30 1738

Оружие, которое США обещает предоставить Украине, может остаться на второй линии соприкосновения или на военных складах. Об этом «Вестям» рассказал экс-глава штаба АТО, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«На первую линию оно точно не пойдет. А три-четыре установки и 210 ракет роли особой не сыграют», - сказал Романенко.

Эксперт полагает, что американцы согласились поставить Джавелины в текущем году из-за принятия 3 пунктов из предложенных США 29 к проекту резолюции Совбеза ООН по миротворцам.

Речь идет о встрече помощника президента России Владислава Суркова в Белграде 14 ноября со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Американский представитель передал дополнения к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе.

«Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль», — сказал 14 ноября журналистам Владислав Сурков по итогам встречи.

Романенко считает, что американцы ищут пути давления на Россию. Разрекламированные переносные противотанковые системы FGM-148 «Джавелин» придут не сразу. Сроки поставок разделили и первую половину ожидают в первом полугодии.

«Американский министр обороны проследит за ходом реформ в Вооруженных силах Украины. Если они (реформы, - ред.) пройдут положительно, то пойдет следующая партия», - сказал он.

Кандидат военных наук, генерал-лейтенант Дмитрий Уманец полагает, что Украина не в состоянии обеспечить армию своим противотанковым оружием.

«Оружия типа «Корсар» недостаточно, чтобы укомплектовать наши войска. И Джавелины более эффективны. Работают по принципу «выстрелил и забыл». Их сопровождать не надо», - сказал эксперт.

Уманец считает, что военное командование России не сильно волнуется по поводу этого вооружения.

«Для них это комариный укус. Стратегические планы Путин еще не выполнил. Он будет давить независимо от Джавелинов», - подчеркнул Уманец.

При этом он не исключил возможности нового витка коррупции в сфере поставок летального оружия.

«Укроборонпром же разворовывает средства. Профессионально строить дороги и экономикой управлять пока не научились, а воровать – да. Поэтому вариант махинаций на поставке летального оружия вполне допустим», - сказал он.

Эксперты сходятся в том, что ждать усугубления конфликта на Донбассе перед выборами в России в марте 2018 года не стоит. Сдерживающим фактором также является чемпионат мира по футболу в России. До его окончания активных действий не предвидится.