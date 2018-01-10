Политика Импичмент грянул: Конституционный суд передал спикеру все полномочия президента

2018-01-10 14:45 1235

Глава парламента Молдовы Андриан Канду подписал назначение на должность новых министров и вице-премьер-министров и принял их присягу вместо президента страны Игоря Додона.

Речь идёт о пяти новых министрах и двух вице-премьер-министрах, в том числе - по вопросам европейской интеграции.

Конституционный суд страны разрешил спикеру парламента назначить новых членов правительства вместо президента Игоря Додона из-за его повторного отказа утверждать новые кандидатуры.

Напомним, 5 января Конституционный суд в третий раз временно отстранил президента Игоря Додона из-за его отказа подписывать закон о противодействии пропаганде. Его полномочия на этот период перешли спикеру парламента Андриану Канду. В соответствии с законом Андриан Канду 10 января подписал закон против российской пропаганды вместо президента Додона.

Впервые у Додона забрали часть полномочий в октябре. Тогда он дважды отклонил предложенную на должность министра обороны кандидатуру Эуджен Стурзы. Второй раз Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия Игоря Додона 2 января, когда он повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.