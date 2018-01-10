Клубы из Китая и США засыпали предложениями форварда МЮ Златана Ибрагимовича

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, который по окончании сезона может стать свободным агентом, получил предложения из американской МЛС и чемпионата Китая.
Напомним, в этих странах игровой сезон начинается уже в марте.
В английском клубе хотели бы сохранить 36-летнего шведа по крайней мере до лета. Вместе с тем в МЮ полагают, что Ибрагимович не будет продлевать контракт.
Напомним, ранее Ибрагимович залечил травму, которую он получил в прошлом сезоне. В декабре швед забил первый за 255 дней гол в матче Кубка лиги против "Бристоля".