Спорт Клубы из Китая и США засыпали предложениями форварда МЮ Златана Ибрагимовича

2018-01-10 15:13 769

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, который по окончании сезона может стать свободным агентом, получил предложения из американской МЛС и чемпионата Китая.

Напомним, в этих странах игровой сезон начинается уже в марте.

В английском клубе хотели бы сохранить 36-летнего шведа по крайней мере до лета. Вместе с тем в МЮ полагают, что Ибрагимович не будет продлевать контракт.

Напомним, ранее Ибрагимович залечил травму, которую он получил в прошлом сезоне. В декабре швед забил первый за 255 дней гол в матче Кубка лиги против "Бристоля".