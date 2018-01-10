Украина Повлияет зима: появился прогноз погоды на весну в Украине

2018-01-10 18:30 1302

 

В связи с аномально теплой зимой весна в 2018 году может быть очень ранней.

Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он отметил, что зима в этом году удивляет плюсовой температурой, которая, как уверяют синоптики, не наблюдалась более столетия.

"Средняя климатическая температура повышается несколько десятков лет подряд. Изменения приводят к росту температурного режима не только летом, но и зимой. Так, по нашим данным, за последнее время в самые холодные месяцы стало теплее на 2−2,5 градуса. Это значительно сократило продолжительность зимнего периода, да и сама украинская зима стала другой", - отметил он.

По его словам, именно поэтому вполне возможно, что весна в этом году будет ранней.

Однако, подчеркнул Кульбида, не стоит исключать кратковременного возврата зимнего характера погоды, снегопадов и морозов весной, что мы уже не раз наблюдали в прежние годы.

По прогнозу народных синоптиков, весна в 2018 году наступит как минимум через неделю после наступления марта месяца.

В течение всех трех весенних месяцев украинцы будут чувствовать небольшие перепады температур, но вот снегопадов в непредвиденные периоды уж точно не обещается. Весна отступит вовремя, и конец мая станет уже практически летним.

Уже после середины марта ожидается ощутимое потеплении, но в то же время увеличится и среднее количество осадков.

Апрель же в Украине начнется с высоких температур и солнечной погоды, но уже начиная со второй декады апреля, согласно прогнозам синоптиков, могут наступить непродолжительные заморозки. В эти дни температура может опуститься до -1°C ночью, такой температурный режим продлится несколько суток, после чего столбик термометра снова поползет вверх до +10 градусов и выше.

В первую четверть мая термометр будет показывать не более +12... +14 градусов. Но уже начиная с 10-го мая средняя температура месяца будет варьироваться от +15 до +22 градуса. При этом сильных дождей не ожидается.

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