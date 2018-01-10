Политика Украинцы массово замечают ухудшение медуслуг

2018-01-10 19:00 678

 

Согласно соцопросу группы "Рейтинг", в Украине 43% жителей уже ощутили на себе ухудшение качества медицинских услуг в государственных заведениях. Еще 11% украинцев внезапно увидели улучшения.

Но примерно треть – 38% человек – считают, что качество предоставления услуг не изменилось. 8% вообще не смогли ответить, хотя 90% опрошенных знают, что проводится медицинская реформа.

74% респондентов знают о введении системы бесплатного (или с небольшой доплатой) предоставления лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача. 71% опрошенных знает о всеобщем медстраховании.

Две трети опрошенных знают, что врачам увеличили зарплату. А вот о субсидиях на медуслуги беженцам Донбасса знают только 39% опрошенных. При этом украинцы поддерживают не все реформы в медицине.

Абсолютное большинство респондентов (71%) выступили за введение общегосударственного медицинского страхования. Правительственные же инициативы не поддерживает примерно 21% украинцев. Лишь 54% украинцев приступили к выбору семейного врача. А 45% опрошенных это не будут делать в ближайшем времени.

Опрос проводился среди 1200 респондентов от 18 лет и старше в различных по типу населенных пунктах в разных районах Украины. Ошибка исследования составила не более 2,8%.

Напомним, больше половины украинцев выступают против наступления Вооруженных сил Украины на Донбассе для возвращения неподконтрольных территорий. Таковы результаты опроса Центра социальных исследований "София".

76% опрошенных украинцев не одобряют работу президента Петра Порошенко. Такие результаты опроса опубликовал Центр социальных исследований "София".

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