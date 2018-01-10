Политика В Украине неуклонно сокращается количество вузов

2018-01-10 20:30 1544

 

Количество высших учебных заведений в Украине с 1991 года сократилось на 27,8% и составило 657 единиц. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

В начале учебного года 1991/1992 количество вузов составляло 910 единиц. Из них 754 единиц обладали аккредитацией 1-2 уровня. В последующие годы количество вузов с аккредитацией 1-2 уровня сокращалось, зато росло количество заведений с 3-4 уровнем аккредитации.

К началу учебного года 2000/2001 функционировало 979 вузов. (из них 664 – 1-2 уровня, 315 – 3-4 уровня). В то же время к началу учебного года 2013/2014 в Украине было уже 803 вуза (478 – 1-2 уровня, 325 – 3-4 уровня аккредитации). После 2014 года в расчет перестали принимать вузы Крыма и Донбасса, и в результате в начале учебного года 2016/2017 в стране остались 657 вузов.

Напомним, высшим учебным заведениям Украины и другим учреждениям, подчиненным Министерству образования, ограничили доступ к сайтам с доменных зон "ru" и "ру". Распоряжение соответствует Доктрине информационной безопасности.

А вот поступающим после девятого класса на образовательно-квалификационный уровень "младший специалист" при подаче заявления на вступление в ВУЗ необходимо будет предъявить оригинал ID-карты (как документ удостоверения личности) и подать его копию.

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