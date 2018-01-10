Политика Стала известна дата обмена списками пленных с "ЛНР/ДНР"

2018-01-10 18:00 739

18 января Киев рассчитывает обменяться с главарями террористических организаций ДНР/ЛНР обновленными списками украинских заложников и запрошенных боевиками "соратников". Об этом в интервью "112 Украина" рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Сейчас... мы снова актуализируем списки - каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры по следующему этапу", - сообщила она.

По словам омбудсмена, Украина сначала разыскивала более 94 человек, то есть, после недавней процедуры освобождения перед Новым годом "еще как минимум 20 человек находятся на неподконтрольной территории".

"И список тех, за кого мы будем бороться, наверное, даже будет больше", - добавила Лутковская.

Чиновница выразила надежду, что новый этап освобождения случится "в короткие сроки".

Ранее сообщалось, что УПЦ подготовила новые списки для обмена пленными.

Еще отметим, что на поддержку пленных в украинском бюжете-2018 выделены почти 100 млн гривен.