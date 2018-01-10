Экономика Эксперт рассказал, чего ожидать от курса доллара

2018-01-10 20:00 2214

Курс доллара будет дорожать максимум до конца января, а дальше произойдет ревальвация. Поэтому национальная валюта начнёт укрепляться.

Об этом рассказал экономический эксперт Александр Охрименко в комментарии "Сегодня".

По его словам, рост курса доллара уже не будет таким стремительным, и к концу января цена за один американский "зеленый" не достигнет отметки даже в 29 гривен.

Читайте также: Инфляция в 2017 году "переплюнула" показатель 2016-го, – Госстат

Доллар еще будет расти. И до конца недели, а также до конца месяца. Но в феврале будет ревальвация. Я думаю, цена доллара на межбанке будет не выше 28,5 грн. В обменниках, возможно, доллар будет продаваться максимум по 28,7 грн,

– отметил Охрименко.

По мнению финансового аналитика Бориса Кушнирука, определенный рост курса продлится еще несколько недель, после чего гривна стабилизируется и начнет укрепляться.

"По опыту предыдущих взлет, следует ожидать, что определенный рост курса продлится еще примерно до конца января. А потом гривна сначала стабилизируется, а дальше начнет укрепляться, и это будет продолжаться до конца лета. Я не думаю, что доллар сейчас вырастет на межбанке выше 28,3-28,4 грн. В розницу он может быть, конечно, выше. Но я не ожидаю каких-то существенных колебаний курса", – заверил аналитик.