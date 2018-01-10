Политика Россия нанесла ущерб Донбассе на миллиарды: названа сумма

2018-01-10 21:00 1411

Большая часть разрушений и повреждений пришлась на жилые дома

Своими агрессивными действиями Россия нанесла материальный ущерб Донбассу на 13 миллиардов гривен, больше всего пострадал жилищный фонд региона в результате обстрелов.

Такие цифры приводятся в Генеральном плане по восстановлению разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, передает "Главком".

Как сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации, противник разрушил и повредил в результате артиллерийских обстрелов 7627 объектов на общую сумму в 9 млрд грн (данные на 1 октября 2017 года). В Станично-Луганском районе повреждены 3444 дома, в Попаснянском – 2244, Новоайдарском – 289, в Лисичанске – 143 и 30 Рубежном. Всего в Луганской области было разрушено 393 дома, что оценивается в 432,4 млн грн.

Кроме того, война коснулась 25 учреждений образования, 15 объектов промышленности, 10 учреждений здравоохранения.

Что касается дорог в Луганской области, то их было разрушено на 2,1 млрд – 21 дорога государственного значения, 37 местных (1 млрд) и 10 мостов (195,3 млн).

В Донецкой области ущерб немного меньше – сумма материальных потерь составляет 4 млрд грн на 1 декабря 2017 года. Хотя по численности разрушенных и поврежденных объектов область не отстала от соседей – 7403.

Здесь в основном пострадал жилой фонд – 7151. Объекты дорожно-транспортной инфраструктуры – 36, учреждения торговли – 31, учебные заведения – 27 и 21 больница.

Как рассказывал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко, россияне нанесли экологический урон оккупированным территориям на 33 вагона золота. Он считает, что после окончания войны Россия может отдать Украине свой золотой запас.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко говорил, что ущерб от аннексии Крыма составил 1 триллион гривен. Россия захватила на полуострове четыре тысячи украинских предприятий.