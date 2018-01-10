Украина Детям, не привитым от кори, на месяц запретят посещать школы в Киеве – Госпродпотребслужба

2018-01-10 17:30 707

 

Главным фактором, способствующим заболеваемости корью, является низкий уровень вакцинации среди населения, при этом в медицинских учреждениях Киева есть достаточное количество вакцин, заявил глава столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

 Не привитым от кори детям на месяц запретят посещать детские коллективы в Киеве. Об этом телеканалу "Прямий" заявил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в городе Киеве Олег Рубан.

"Хочу напомнить, что, согласно закону Украины о предотвращении инфекционных заболеваний, дети без прививки против кори не допускаются к учебно-воспитательному процессу", – сказал Рубан.

Он также сообщил, что 10 января на совещании Госпродпотребслужбы было принято решение запретить не вакцинированным детям посещать организованные коллективы.

"Сегодня было отдано поручение по внедрению жестких мер во всех организованных коллективах – эти мероприятия будут проводиться в течение месяца. Прежде всего это информационная работа. Во-вторых, это, к сожалению, недопуск детей не привитых", – добавил Рубан.

Он подчеркнул, что в лечебных учреждениях столицы есть достаточное количество вакцин КПК (комплексная вакцина от кори, краснухи и паротита).

Рубан уточнил, что по состоянию на 9 января 2018 года в Киеве зарегистрировано 54 случая кори, большинство заболевших – дети. По его словам, ни один ребенок не был привит. Рубан также акцентировал, что главным фактором, способствующим заболеваемости, является низкий уровень вакцинации среди населения.

За 11 месяцев 2017 года в Украине корью заболело 3382 человека, сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В ноябре 2016 года Всемирная организация здравоохранения предупреждала о возможной эпидемии кори в Украине из-за низкого уровня вакцинации детей.

В июне 2017 года замминистра здравоохранения Украины Оксана Сивак заявляла, что в Украине достаточно вакцины против кори, чтобы сделать прививки детям. В то же время она отметила, что Минздрав работает над тем, чтобы закупить такие вакцины для взрослых.

В ноябре в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский сообщал, что в 2017 году, по официальным данным, в Украине корью заболело более 2 тыс. человек. Он спрогнозировал, что в 2018 году число украинцев, заболевших корью, может превысить 40 тыс.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Основные симптомы болезни – высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация. Вирус кори передается воздушно-капельным путем, нестоек к действию факторов окружающей среды, при комнатной температуре инактивируется через три–пять часов.

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