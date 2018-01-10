Украина В Украине ввели "бензиновый" запрет: что будет с ценами

2018-01-10 22:00 1519

Запрет на торговые операции с топливом стандарта Евро-4 не повлияет на общую ситуацию на украинском рынке.

Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

"В Украине работает два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые наполняют рынок на 20-25%, другие же нефтепродукты к нам поступают по импорту. В этом сегменте фактический переход на качество Евро-5 состоялся еще в 2015-1016 годах",- сказал он.

По словам аналитика, данный переход - это формальная норма, к которой Украина постепенно пришла. В то же время он отметил, что существует проблема производства на малых заводах, бензин которых поставляется на заправки. Александр Сиренко выразил сомнение, что из такого сырья производят Евро-5 бензин.

"Основной проблемой является отсутствие контроля качества бензина, потому водители вынуждены путем собственного опыта определять качество продукта", - добавил Сиренко.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас цена на газовый конденсат в Украине выросла из-за большого спроса. "Чем выше будет цена бензина, тем больше будет желающих заниматься контрафактной деятельностью в обход налога", - подытожил аналитик.