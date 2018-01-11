Украина фото + видео Пьяный подполковник полиции на полной скорости таранил столб в Киеве

2018-01-11 08:11 462

Старший следователь-криминалист Главного следственного управления МВД Украины устроил серьезное ДТП на Соломенской площади столицы. По предварительным данным, он находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пострадавшему удалось самостоятельно выбраться из разбитого авто, которое на тот момент уже загорелось.

На автомобиле Daewoo Nexia офицер на полном ходу таранил столб. После удара авто вспыхнуло, раненному водителю удалось самостоятельно выбраться из горящей "кучи металлолома".

"Водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по ул. Митрополита Липкивского в сторону Соломенской, возле Соломенской площади потерял управление над автомобилем и на большой скорости въехал пассажирской стороной в электроопору. От удара автомобиль Daewoo начал гореть. К счастью, в салоне авто, кроме водителя, никого не было и он смог самостоятельно выбраться из горящего авто", – сообщает сообщество "Киев оперативный" в Facebook.

Вскоре стало известно, что за рулем авто был подполковник Нацполиции, старший следователь-криминалист Главного следственного управления - Эдуард Регеда.

По предварительным данным водитель был со всеми признаками сильного алкогольного опьянения, сбежал из больницы.