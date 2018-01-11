Кабмин Гройсмана рекомендует отмечать ряд государственных праздников в 2018 году четырьмя выходными. Соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства.
Предлагается сделать выходными:
– 8-11 марта для празднования Международного женского дня;
– 28 апреля-1 мая для празднования Дня труда;
– 28 июня-1 июля для празднования Дня Конституции;
– 22-25 декабря для празднования Рождества христиан западного обряда;
– 29 декабря 2018 года-1 января 2019 года для празднования Нового года.
Кабмин рекомендует перенести рабочие дни:
– пятницу 9 марта на субботу 3 марта;
– понедельник 30 апреля на субботу 5 мая;
– пятницу 29 июня на субботу 23 июня;
– понедельник 24 декабря на субботу 22 декабря;
– понедельник 31 декабря на субботу 29 декабря.