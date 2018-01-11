Украина документ На государственные праздники в 2018 году дали по четыре выходных - даты, перенос

2018-01-11 15:46 852

Кабмин Гройсмана рекомендует отмечать ряд государственных праздников в 2018 году четырьмя выходными. Соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Предлагается сделать выходными:

– 8-11 марта для празднования Международного женского дня;

– 28 апреля-1 мая для празднования Дня труда;

– 28 июня-1 июля для празднования Дня Конституции;

– 22-25 декабря для празднования Рождества христиан западного обряда;

– 29 декабря 2018 года-1 января 2019 года для празднования Нового года.

Кабмин рекомендует перенести рабочие дни:

– пятницу 9 марта на субботу 3 марта;

– понедельник 30 апреля на субботу 5 мая;

– пятницу 29 июня на субботу 23 июня;

– понедельник 24 декабря на субботу 22 декабря;

– понедельник 31 декабря на субботу 29 декабря.

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