Политика Стала известна дата суда по иску Саакашвили против Генпрокуратуры Украины

2018-01-12 14:15 1048

Окружной админсуд Киева решает вопрос об открытии уголовного производства по иску Михаила Саакашвили против ГПУ, в котором он требует суд обязать прокуратуру предоставить копии материалов экстрадиционной проверки, что проходила по запросу Грузии.

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"В Окружном административном суде города Киева решается вопрос об открытии производства по делу по еще одному иску Саакашвили против Генеральной прокуратуры Украины, где истец просит суд обязать ГПУ предоставить ему копии материалов экстрадиционной проверки, которая осуществлялась в связи с ходатайством Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии", - говорится в сообщении на сайте суда.

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Кроме того, Саакашвили подал в суд еще один иск против Госмиграционной службы. Он просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы на решение в форме приказа и на уведомление об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты в сроки, определенные законодательством.

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Заседание суда запланировано на 16 января, в день, когда Саакашвили должен быть допрошен следователями СБУ.