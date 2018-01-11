Украина В Украине срочно изымают из продажи опасный омыватель для автостекол

2018-01-12 14:43 1285

В Госпродпотребслужбе заявили об обнаружении на украинском рынке опасного для здоровья омывателя стекла "Зимний концентрат-80" LEDOCOOL, в котором была обнаружена добавка в виде метилового спирта.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по итогам проведенной проверки специалисты установили, что данная продукция представляет "серьезную угрозу здоровью людей".

"Госпродпотребслужба обнаружила распространение на рынке Украины опасной продукции, а именно омывателей стекла "Зимний концентрат - 80" LEDOCOOL, который по результатам экспертизы (испытания) не соответствует требованиям по обеспечению ее безопасности, в частности, требованиям постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.12.2007 № 41, поскольку содержит в своем составе метиловый спирт (метанол), который может представлять серьезную угрозу здоровью людей, которые приобрели и / или намерены приобрести такую ​​продукцию", - говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве приняли решение изъять из обращения омыватель стекла данного производителя и запретить его распространение на украинском рынке.

Еще по теме

Полиция завела уголовное дело против автошколы, которая дала права мажорке Зайцевой

2017-12-28 18:29 2305

Лучше в тюрьму! При обмене заложник спрятался в автобусе, чтобы не возвращаться в ОРДЛО

2017-12-27 20:30 8762

фото За разрешение поставить два киоска чиновница требовала новый автомобиль

2017-12-27 12:14 1463

Под Киевом глыба льда рухнула с крыши, разбив 18 автомобилей

2017-12-26 18:30 5331

Еще новости в разделе "Украина"

В Киеве открыли пункты приема елок для переработки - список адресов

2018-01-12 19:33 595

Слишком опасно! Госдеп США порекомендовал американцам не ездить в Киев

2018-01-12 15:45 1031

В Украине срочно изымают из продажи опасный омыватель для автостекол

2018-01-12 14:43 1285

Прогноз погоды на сегодня - ветрено, холодно, но без осадков

2018-01-12 12:13 1043
Все статьи раздела "Украина"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Киеве открыли пункты приема елок для переработки - список адресов 2018-01-12 19:33 595
Слишком опасно! Госдеп США порекомендовал американцам не ездить в Киев 2018-01-12 15:45 1031
В Украине срочно изымают из продажи опасный омыватель для автостекол 2018-01-12 14:43 1285
Прогноз погоды на сегодня - ветрено, холодно, но без осадков 2018-01-12 12:13 1043

Лента

18+ 22:12 В Лас-Вегасе представили первого в истории секс-робота, со сменными типами личности
фото 21:34 Легенда тенниса Серена Уильямс попала на обложку глянца с 4-месячной дочкой
20:29 Дизельный скандал: Ford обвинили в мошенничестве с вредными выхлопами
19:33 В Киеве открыли пункты приема елок для переработки - список адресов
18:28 Цукерберг принял волевое решение радикально изменить Facebook
фото + видео 17:32 Рассекречен электромобиль Nissan Leaf нового поколения - ТТХ, запас хода и ассистент
16:27 В Меджлисе призвали Украину отказаться от унизительной подачки Путина
15:45 Слишком опасно! Госдеп США порекомендовал американцам не ездить в Киев
15:16 В Украине ужесточили наказание за преступления против членов семьи
14:43 В Украине срочно изымают из продажи опасный омыватель для автостекол