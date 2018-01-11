Курьезы 18+ В Лас-Вегасе представили первого в истории секс-робота, со сменными типами личности

2018-01-12 22:12 1546

В настройках робота можно в считанные минуты поменять тип личности - от стеснительной студентки до чувственной роковой женщины. В стандартной комплектации будет 18 различных типов личности. Размеры груди роботизированной девушки пользователь также  сможет настраивать по своему усмотрению.

На выставке электроники CES 2018 был представлен модульный секс-робот по имени Гармония от компании Abyss Creations, которому пользователь может за одну минуту сменить не только парик, но также и лицо.

Более того, в настройках робота можно поменять тип личности, а кроме того - сохранить отдельный профиль.

 В будущем создатели намерены разработать до 30 непохожих друг на друга лиц, а также - разнообразные типы тела. Размеры груди роботизированной девушки пользователь сможет настраивать.

С помощью акселерометров и датчиков, которыми разработчики планируют оснастить машины, они будут реагировать на прикосновения и частично двигаться.

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