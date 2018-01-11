Культовая американская теннисистка традиционно не скрывает своего счастья. На этот раз Серена снялась в фотосессии для Vogue, причем не одна, а со своей крошечной дочуркой Алексис Олимпией. Автором фотосессии выступил фотограф Марио Тестино.
УИЛЬЯМС ОПУБЛИКОВАЛА В INSTAGRAM ПЕРВОЕ ФОТО НОВОРОЖДЕННОЙ ДОЧЕРИ
Спортсменка также дала интервью изданию, в котором рассказала о своей новорожденной дочери.
"Женщин иногда учат не мечтать так много, как мужчин. Я очень рада, что имею дочь. Я хочу научить ее, что нет никаких ограничений", - отметила Уильямс.
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