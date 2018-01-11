фото-видео фото Легенда тенниса Серена Уильямс попала на обложку глянца с 4-месячной дочкой

2018-01-12 21:34 1411

Культовая американская теннисистка традиционно не скрывает своего счастья. На этот раз Серена снялась в фотосессии для Vogue, причем не одна, а со своей крошечной дочуркой Алексис Олимпией. Автором фотосессии выступил фотограф Марио Тестино.

УИЛЬЯМС ОПУБЛИКОВАЛА В INSTAGRAM ПЕРВОЕ ФОТО НОВОРОЖДЕННОЙ ДОЧЕРИ

Спортсменка также дала интервью изданию, в котором рассказала о своей новорожденной дочери.

"Женщин иногда учат не мечтать так много, как мужчин. Я очень рада, что имею дочь. Я хочу научить ее, что нет никаких ограничений", - отметила Уильямс.

СЕРЕНА УИЛЬЯМС В РОСКОШНОМ СВАДЕБНОМ ПЛАТЬЕ СОБРАЛА МИЛЛИОН ЛАЙКОВ