Политика Украинским политикам хотят запретить появляться в телевизионных ток-шоу

2018-01-12 13:46 1147

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предлагает законодательно ограничить ведение программ и передач политическими деятелями.  

Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, трансляция таких передач противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы.

"Очень важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Национального совета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями.

Это явление сегодня приобрело большой размах - оно нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы", - сказано в сообщении.

Нацсовет предлагает парламенту Украины урегулировать этот вопрос в кратчайшие сроки.

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