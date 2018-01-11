Украина Массовое отравление в пансионате Трускавца: пострадали дети в возрасте от 8 до 14 лет

2018-01-11 16:30 883

В частном пансионате Алексик в Трускавце отравились 12 детей, сообщает в четверг, 11 января, департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации. Все отдыхающие прибыли из Харькова.

"Детская группа из Харькова в количестве 23 детей отдыхала в Трускавце. Вечером 10 января 12 детей в возрасте от 8 до 14 лет получили пищевую токсикоинфекцию средней тяжести", – отметили в ведомстве.

Детям предоставили медицинская помощь на месте, воспитатели группы от госпитализации детей отказались.