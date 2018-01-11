Политика В Госдуме заявили, что украинцы готовят "атаку дронов" на Крым

2018-01-11 17:00 763

В Российской Госдуме заявили, что украинские спецслужбы хотят провести "атаку дронов" на Крым, подобную атаки, произошедшей в ночь на 6 января на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Об этом заявил так называемый "депутат Госдумы от Крыма" Руслан Бальбек.

Он пояснил, что об этом ему рассказали "крымские татары, живущие в Украине". Атака, по его словам, "будет объявлена ​​как акция крымско-татарского сопротивления".

По словам Бальбека, разведывательные самолеты ВМС США будут указывать украинским военным цели в Крыму.

"Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления - мы должны украинским коллегам устроить "испорченный телефон", - сказал Бальбек.

Как известно, российская авиабаза Хмеймим (сирийская провинция Латакия) подверглась минометному обстрелу, вследствие чего были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72.