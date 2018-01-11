Украина В Минздраве сделали неожиданное заявление о кори в Украине

2018-01-11 18:00 730

 

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун уверяет, что сейчас речь не идет об эпидемии кори, но родители должны вакцинировать своих детей, ведь вакцины хватает.

Об этом она заявила перед началом заседания правительства.

"Есть вспышки в Киеве, была в лагере ромов и в цирке, но вы никогда не знаете, когда вокруг вас будут больные, поэтому нужно иметь прививки, чтобы защитить себя и своих детей. Но об эпидемии речь не идет", - сказала Супрун.

По ее словам, еще с сентября работает штаб, который контролирует ситуацию с этим заболеванием, потому что была вспышка кори в трех областях, а теперь еще в столице зафиксировали небольшую вспышку.

"Как вы знаете, большинство детей, заболевших корью, не имели прививок. Поэтому важной является прививка, ведь она защищает человека от заболевания", - отметила Супрун.

Она также заверила, что в тех областях, где были вспышки болезни, уже вакцинировано почти 80% детей, а также существует запрет посещать детсады и школы без прививки.

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