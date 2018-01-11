Политика Адвокаты семьи Ноздровской заявили о давлении

2018-01-11 18:30 621

Во время пресс-конференции 11 января группа адвокатов, представляющих интересы семьи убитой Ирины Ноздровской, заявила о давлении на них.

Так, адвокат Тамила Ульянова и Марина Ткаченко отметили, что неизвестные лица, представляясь правоохранителями, пытаются через их знакомых и близких выведать личную информацию о них, что юристы расценивают как давление.

Адвокат Александр Панченко добавил, что в последнее время в одиночку не заходит в свой подъезд, опасаясь нападения.

По словам юристов, после публичного заявления о давлении и угрозе своей безопасности, они передадут его на имя главы ГПУ, президента и главы МВД.

Также они пожаловались на утечку данных следствия, что может сформировать предвзятое мнение у общественности. В качестве примера таких утечек они привели фото орудия убийства, которое просочилось в интернет, а также фото страницы из материалов дела.

Напомним, что также адвокаты семьи Ирины Ноздровской рассказали, почему сомневаются в вине Юрия Россошанского.