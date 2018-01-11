Политика Адвокаты семьи Ноздровской заявили о давлении

2018-01-11 18:30 621

 

Во время пресс-конференции 11 января группа адвокатов, представляющих интересы семьи убитой Ирины Ноздровской, заявила о давлении на них.

Так, адвокат Тамила Ульянова и Марина Ткаченко отметили, что неизвестные лица, представляясь правоохранителями, пытаются через их знакомых и близких выведать личную информацию о них, что юристы расценивают как давление.

Адвокат Александр Панченко добавил, что в последнее время в одиночку не заходит в свой подъезд, опасаясь нападения.

По словам юристов, после публичного заявления о давлении и угрозе своей безопасности, они передадут его на имя главы ГПУ, президента и главы МВД.

Также они пожаловались на утечку данных следствия, что может сформировать предвзятое мнение у общественности. В качестве примера таких утечек они привели фото орудия убийства, которое просочилось в интернет, а также фото страницы из материалов дела.

Напомним, что также адвокаты семьи Ирины Ноздровской рассказали, почему сомневаются в вине Юрия Россошанского.

Еще по теме

Резонансное дело о гибели сестры Ноздровской: нардеп указал на серьезные проколы прокуратуры

2018-01-07 11:00 2808

Полиция рассказала о последнем дне Ноздровской

2018-01-06 12:00 2108

документ Как убили Ноздровскую: появились детали гибели помощницы нардепа и юристки

2018-01-03 16:30 2484

Убийство Ноздровской: адвокат сделал неожиданное заявление

2018-01-02 23:31 3760

Еще новости в разделе "Политика"

Россия вернет Украине военную технику из Крыма – Путин

2018-01-11 21:30 135

Javelin не будут отправлять на Донбасс: в США узнали важную деталь о предоставлении оружия Украине

2018-01-11 21:00 372

Захарченко заявил о проведении "выборов" в "ДНР"

2018-01-11 19:30 501

Адвокаты семьи Ноздровской заявили о давлении

2018-01-11 18:30 621
Все статьи раздела "Политика"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Россия вернет Украине военную технику из Крыма – Путин 2018-01-11 21:30 135
Javelin не будут отправлять на Донбасс: в США узнали важную деталь о предоставлении оружия Украине 2018-01-11 21:00 372
Захарченко заявил о проведении "выборов" в "ДНР" 2018-01-11 19:30 501
Адвокаты семьи Ноздровской заявили о давлении 2018-01-11 18:30 621

Лента

21:30 Россия вернет Украине военную технику из Крыма – Путин
21:00 Javelin не будут отправлять на Донбасс: в США узнали важную деталь о предоставлении оружия Украине
20:30 В Запорожской области родился ребенок весом в семь кг
20:00 В Нацбанке рассказали, что позволит остановить инфляцию
19:30 Захарченко заявил о проведении "выборов" в "ДНР"
19:00 Медики выяснили, что будет со здоровьем, если каждый день пить вино
18:30 Адвокаты семьи Ноздровской заявили о давлении
18:00 В Минздраве сделали неожиданное заявление о кори в Украине
17:30 В киевских обменниках продолжает дорожать доллар
17:00 В Госдуме заявили, что украинцы готовят "атаку дронов" на Крым